دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء الليبي

أعلن برنامج دعم ليبيا في التكامل الأقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام «Sleidse»، اليوم الجمعة، عن لقاءات أوروبية لدراسة تقييم إمكانية إنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسط بقطاع البناء الليبي.

ولفت البرنامج في بيان إلى أن وفدًا من مجلس بنك الإدخار والاستثمار العقاري بفريق مؤسسة «خبراء فرنسا» بحث مع مستشار من «I&P» من أجل صندوق الأسهم، وهو نشاط ضمن عنصر الوصول إلى التمويل لمشروع دعم القطاع العام الليبي التابع للاتحاد الأوروبي «EU4PSL»، تقييم إمكانية إنشاء الصندوق.

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يشار إلى أن برنامج دعم ليبيا في التكامل الأقتصادي والتنوع والإستخدام المستدام تم إطلاقه في نوفمبر 2016، بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف تشجيع الحراك الاقتصادي في ليبيا وتجاوز صعوبات المرحلة ودفع الشباب للتفكير في برامج خلاقة للتنمية المستدامة، وتم إسناد تنفيذه إلى وكالة خبرة فرنسا.

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