سلاح الجو يشن أكثر من عشر غارات جوية.. والاعلام الحربي يوضح اخر التطورات والسيطرة على هذه المناطق

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي ، اليوم الجمعة، بأن سرية الهاون التابعة للجيش قصفت الجمعة محيط جامعة الفاتح قاطع ب ،كما تم أسر ثلاثة من أفراد قوات الوفاق في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات.

وأضاف الإعلام في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن قوات الجيش لا تزال تسيطر على طريق السدرة والعمارات وترصد الأزقة والشوارع التى تؤدى إلى جامعة الفاتح قاطع ب وابن النفيس والنصب التدكاري.

وأوضح أن المنطقة الممتدة من معسكر التكبالى إلى محور ابوسليم سيمافرو السدره باتت تحت سيطرة الجيش الذي لا يزال يحكم قبضته على جزيرة الأرصاد وبالقرب من وزارة الثقافة ومقبرة سيدى حسين وجزيرة الفحم ومثلث الرابش، إضافة إلى الخلاطات بالكامل وجامع فرحات والطريق المؤدية إلى معهد تدريب الجمارك.

و أعلن الاعلام الحربي أن وحدات المدفعية والصواريخ نفّذت عدة ضربات إستهدفت من خلالها مواقعاً لمجموعات الحشد المليشاوي ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة .

كما شنّت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة أكثر من عشر غاراتٍ جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة لجماعات الحشد المليشاوي يمتلئ بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر ، بالإضافة لإستهداف تجمعاتٍ لمجموعات العدو في منطقة دافع الودي التي تبعد 2 كيلو عن بوقرين.

وبين أن الجيش لا يزال يسيطر على مثلث مدرسة طارق بن زياد المؤدي إلى سيمافرو السواني حيث باتت السيطرة على السيمافرو كوبري السواني على بعد أقل من كيلو متر واحد.

وأشار الجيش إلى أن القوات المتمركزة فى الرملة والتوغار والطويشة القريبة من خط الساحلى تساعد في قطع الإمداد وتقليل الضغط على محور العزيزيه الهيرة مؤكدا أن الجيش بات على مسافة واحدة على خط طول الطريق الساحلى وبات على بعد أبتار من الطويشة إلى مصنع الهريسه والحمام البخارى.