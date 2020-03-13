القوات المسلحة تشن عدة ضربات في أبوقرين والهيرة

بنغازي-العنوان

شنت الوحدات العسكرية للقوات المسلحة فجر اليوم الجمعة عدة ضربات ضد المجموعات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين والهيرة.

وقال، مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن وحدات المدفعية والصواريخ نفذت عدة ضربات استهدفت من خلالها مواقعاً لمجموعات “الحشد المليشاوي” ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة.

وأضاف، كما شنّت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة، أكثر من عشر غاراتٍ جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن أسلحة خفيفة وثقيلة وذخائر تابعة لجماعات “الحشد المليشاوي”، بالإضافة لاستهداف تجمعات لمجموعات العدو في منطقة دافع الودي التي تبعد 2 كيلومتر عن أبوقرين .