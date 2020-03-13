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اشتباكات عنيفة في “الرملة”.. والوفاق تستعين بالمرتزقة السوريين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ الهدنة التي تم الاتفاق عليها في ال13 من يناير الماضي خفتت حدة الاشتباكات المسلحة، لكنها بين الفترة والأخرى تطفو إلى السطح بأشكال متعددة ، من الأكثر عنفاً إلى المناوشات البسيطة.

واشتعلت اليوم الجمعة محاور منطقة الرملة، حيث دارت معارك شرسة بين الجيش الوطني وبين التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق التي استعانت بمرتزقة سوريين صاروا يتحركون في تلك المناطق بكل أريحية بحسب شهود عيان أفادوا لـ218 بوقائع قالوا إنها صارت اعتيادية.

ولم تُسفر الاشتباكات المسلحة حتى اللحظة عن تقدمات تذكر للحيش الوطني لكنها عنيفة لدرجة أن صداها يسمع في مناطق بعيدة .

ومع اشتباكات محور الرملة دارت مناوشات بين الجيش والتشكيلات المسلحة في منطقة الهيرة، وتأتي هذه المناوشات بعد أيام من اشتباكات جهة العزيزية لمحاولة فك شفرات التشكيلات المسلحة وهدم تحصيناتها في المنطقة التي تعرف بامتدادها وجغرافيتها المنبسطة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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