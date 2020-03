أخبار ليبيا24- خاص منذ 2014 والخناق يضيق على التنظيمات الإرهابية عدوة الإنسانية في ليبيا بملاحقة عناصرها وتجفيف منابع تمويلها حتى تم القضاء على التنظيم وتقليل خطره إلى حد كبير. ولم ولن تكون ليبيا بيئة يمكن لهذا التنظيم الإرهابي أن يستغلها مكانا وملاذا له إذ منذ البداية لم تلقى هذه التنظيمات الإرهابية أي قبول من قبل […]

