

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 March, 2020

أعلن وزير التعليم المكلف محمد عماري مساء اليوم الجمعة ،تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية ، والذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي و وزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار.

كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا و يدعو أولياء الأمور و المعلمين و الموظفين لاتباع الاجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة و التقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

مؤكدا بأن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة و المركز الوطني لمكافحة الأمراض و مؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها.

كما شدد علي مراقبات التعليم و الجامعات و المعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الالكترونية و وسائل الإعلام المختلفة و الاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.

ودعا د. عماري كل مؤسسات الدولة للالتزام بما يصدر عن الحكومة من توجيهات و العمل على طمأنة المواطنين و نشر الوعي بينهم.