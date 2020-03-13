المسماري: الجيش أحرز تقدما في الأحياء الرئيسية بطرابلس

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن الجيش أحرز تقدما في الأحياء الرئيسية بطرابلس، ومنها مشروع الهضبة جنوب غربي العاصمة، وعين زارة.
وأضاف المسماري أن محاولات إقناع الشباب المغرر بهم قوبلت باستجابة، بعدما أكدت القوات المسلحة مرارا أن من سلم سلاحه أو رفع الراية البيضاء فهو آمن، مشيرا إلى أن هذه الاستجابة هي التي جعلت ميليشيات طرابلس تعاني نقصا في المقاتلين، فاضطرت إلى استقدام مرتزقة من سوريا، في محاولة للتأثير على مجريات المعركة التي يخوضها الجيش ضد المتشددين.
وأشار المسماري إلى أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي منذ عام 2014، سواء عبر دعم التنظيمات الإرهابية أو من خلال نقل الإمدادات والأسلحة، موضحا أنها قررت التدخل علنا بعد الرابع من أبريل الماضي.
أضف تعليقـك