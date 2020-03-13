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تعليم الوفاق تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا24

أعلن وزارة التعليم في حكومة الوفاق اليوم الجمعة تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس الجاري.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار.

وطمأن وزير التعليم محمد عماري زايد لأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا و يدعو أولياء الأمور و المعلمين و الموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة و التقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

وأكد زايد أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة و المركز الوطني لمكافحة الأمراض و مؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها.

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