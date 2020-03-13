لجنة إسكتلندية: يمكن لعائلة المقرحي استئناف حكم إدانته في قضية لوكربي

قضت لجنة مراجعة إسكتلندية مستقلة الأربعاء الماضي بإمكانية استئناف عائلة عبد الباسط المقرحي لحكم إدانته في قضية تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكربي.

وقالت اللجنة الإسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في إسكتلندا، وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة تصريحا للطعن في الحكم، مشيرة إلى أنه ربما حدثت إساءة لتطبيق العدالة في قضية المقرحي، وموضحة أن هناك سببين لقرارها؛ أحدهما أن حكم الإدانة غير معقول، والآخر أن دليل الإدانة لم يكشف عنه النقاب.

وقال رئيس اللجنة بيل ماثيوس في بيان له، إن هناك معلومات إضافية أتيحت منذ المراجعة الأخيرة، بينها ما هو مشاع، وإن اللجنة تقوم بدراستها وتقييمها، مشيرا إلى أن المسألة ترجع الآن للمحكمة العليا لتنظر في كل القضايا المثارة في بيان الأسباب التي يقدمها.

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