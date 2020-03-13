باشاغا يبحث مع مستشار لرئيس الوزراء البريطاني مستجدات «حرب العاصمة»

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتخي باشاغا، اليوم الجمعة، مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية، ونائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، ديفيد كوري، آخر مستجدات حرب العاصمة، وسبل إيجاد الحلول السياسية لإنهاء هذه الحرب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن كوري أعرب عن «أسى واستياء رئيس الوزراء من الوضع في ليبيا»؛ جراء تدخل قوى إقليمية ودولية في الشأن الليبي والذي ساهم في زعزعة الاستقرار داخلها، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره لتعاون حكومة الوفاق الوطني مع نظيرتها البريطانية.

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وأشار البيان إلى أن المسؤول البريطاني شكر وزير الداخلية وحكومة الوفاق الوطني على تعاونهم المستمر مع الحكومة البريطانية، مؤكدًا حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون الأمني مع ليبيا.

وكان باشاغا زار بريطانيا الأربعاء الماضي، وألقى كلمة أمام البرلمان البريطاني أعرب خلالها عن رغبة ليبيا في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك مع بريطانيا.

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