وزارة التعليم بالوفاق تُعلق الدراسة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا

طرابلس-العنوان

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها لمدة أسبوعين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعية نظرا لانتشار فيروس كورونا في دول الجوار.

وقالت الوزارة، إن هذا القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا، مطمئنة الجميع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

وحثّت الوزارة، أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

وأكدت أنها ستعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد وخارجها.

وشددت الوزارة على مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.