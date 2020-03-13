إجلاء 120 لاجئا من ليبيا إلى النيجر
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
13 March, 2020
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الخميس، أنه تم نقل 120 لاجئًا سودانيًا وصوماليًا وإريتريًا، من ليبيا إلى النيجر، في أول رحلة إجلاء خلال العام الجاري.
وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم استضافة هؤلاء اللاجئين في مركز العبور التابع لها في نيامي لفترة محدودة إلى حين انتهاء إجراءاتهم للحصول على حل دائم.
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