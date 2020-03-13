

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 March, 2020

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الخميس، أنه تم نقل 120 لاجئًا سودانيًا وصوماليًا وإريتريًا، من ليبيا إلى النيجر، في أول رحلة إجلاء خلال العام الجاري.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم استضافة هؤلاء اللاجئين في مركز العبور التابع لها في نيامي لفترة محدودة إلى حين انتهاء إجراءاتهم للحصول على حل دائم.