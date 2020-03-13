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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 March, 2020

أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ،اليوم الجمعة ،تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي الخاصة بالشيشة.

ووفق ما افاد به المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فإن هذا القرار يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة مرض كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، داعيا كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.