وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تقرر إغلاق المقاهي الخاصة بـ”الشيشة” كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الجمعة إغلاق جميع المقاهي الخاصة بـ (الشيشة)، وذلك ضمن اجراءات احترازية اتخذتها الحكومة الليبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وأصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الجمعة تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ(الشيشة).

ودعت الوزارة، كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.