الاعلام الحربي ينشر ملخص للعمليات العسكرية الاخيرة بمختلف المحاور

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني مواقعاً للتشكيلات المسلحة بمنطقة الهيرة بينها مصادر لقذائف عشوائية داومت على استهداف منازل المدنيين.

وبحسب ما ورد في ملخص العمليات العسكرية الذي نشرته شعبة الإعلام الحربي، فقد شنّت مقاتلات سلاح الجو أكثر من 10 غارات جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة للتشكيلات المسلحة.

وأوضحت الشعبة أن إحدى هذه الغارات استهدفت مخزناً مليئاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر التي كانت مُجهّزة لاستهداف الجيش الوطني.

واستهدفت قوات الجيش الوطني مواقعاً لتجمعات التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق في منطقة دافع الودي التي تبعد 2 كيلو عن بوقرين.

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