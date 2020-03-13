قوات الجيش تستهدف عدة مواقع لمجموعات حكومة الوفاق بالهيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استهدفت وحدات المدفعية والصواريخ بالقوات المسلحة الليبية، عدة مواقع لمجموعات قوات حكومة الوفاق ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة، إن “وحدات المدفعية والصواريخ تُنفذ عدة ضربات استهدفت من خلالها مواقعاً لمجموعات الحشد المليشاوي ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة”.

وأوضحت الشعبة، أن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنّت أكثر من عشر غاراتٍ جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة لجماعات قوات حكومة الوفاق توجد بها كميات من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر.

كما أشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى استهداف تجمعاتٍ لمجموعات قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة دافع الودي التي تبعد اثنين كيلوجرام عن منطقة بوقرين جنوب شرق مصراتة.

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