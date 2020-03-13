معالي وزير الداخلية يصدر تعليماته بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بــ”الشيشة” كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الجمعة تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي الخاصة بــ”الشيشة”.

وتأتي هذه الخطوة من معالي الوزير لضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة مرض “كورونا” المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

ودعا معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني. (وال – بنغازي)

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