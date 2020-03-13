«مالية الوفاق» تعلن جاهزية مرتبات شهر مارس

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، أن مرتبات الجهات العامة لشهر مارس الجاري ستكون صباح غد السبت بإدارة الميزانية لتجهيز التفويضات المالية بعد تجهيزها من قبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وفقا للإطار الزمني المحدد من قبل الوزارة.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة تعلن اليوم الجمعة، عن جاهزية كشوفات مرتبات شهر مارس، وبإذن الله السبت صباحا ستكون بإدارة الميزانية لتجهيز التفويضات المالية وفقا للإطار الزمني المحدد» بمنشور اوزير الداخلية المفوض.

وأشارت إلى أن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري أصدر في وقت سابق منشورا «بشأن وضع برنامج زمني للإدارات الفنية ذات العلاقة بإعداد مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والذي يشير بوضوح بأن هذا الإطار الزمني إذا صادف عطلة رسمية يعد يوم عمل عادي».

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