بعد حكومة الوفاق.. الحكومة الليبية تعلن تعليق الدراسة لـ15 يوما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، عن تعليق الدراسة في المناطق الخاضعة لها لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وقالت الحكومة، عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الجمعة، ضمن تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم فوزير بومريز بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب يقرر تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما.

وأكدت الحكومة الليبية، أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى البلاد، على حد قولها.

يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد قررت بدورها تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية في المناطق الخاضعة لها، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24