الحكومة الليبية تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – ضمن خطة الحكومة الليبية في مجابهة مرض كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، وضمن تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني وخطة الطواريء الصحية التي وضعها، معالي وزير التعليم الدكتور فوزير بومريز بعد التشاور مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب يقرر تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، وأن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى ليبيا. (وال- بنغازي)

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