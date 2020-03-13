قبل رحيله .. سلامة يناقش الملف الليبي مع الخارجية التونسية

استعرض المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسية نور الدين الري، آخر تطورات الوضع في ليبيا، وسبل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وشدد سلامة على الحرص الأممي لمواصلة إيجاد حل توافقي شامل للأزمة، يستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

من جانبه أكد وزير الخارجية التونسية على ضرورة إعادة تحريك العملية السياسية لإنهاء الصراع وإرساء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، مذكرا بموقف تونس الداعم لجهود الأمم المتحدة، واستعدادها للتعاون الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وتسهيل مهامه.

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