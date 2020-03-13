متسبباً في إرجاء بناء مدارس ومستشفيات جديدة .. العيساوي: قفل النفط سبب في تقليص الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أن ليبيا أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب ما وصفه بـ”الصدمة المزدوجة” الناجمة عن وقف انتاج النفط وخفض أسعاره.

العيساوي أرجح في حديث لوكالة فرانس برس أجراه على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني (اكسبيرتيز فرانس) في تونس، أن تراجع أسعار النفط سببه بشكل جزئي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الحكومة أرغمت على خفض الترتيبات المالية للعام 2020م إلى نحو 38 مليار دينار (24,8 مليار يورو)، بعدما كانت تحددها بنحو 55 مليار دينار (35 مليار يورو).

واعتبر العيساوي أن ذلك يؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتمّ إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية.

وأكد أن حكومة الوفاق كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ6%، لكنها ستخفض هذه النسبة، من دون أن يعطي رقماً معيناً.

وبالنسبة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الليبي، قال العيساوي أنه من الرغم أن ليبيا إحدى الدول النادرة التي لم تسجّل أي إصابة بالفيروس، إلا أن الوباء العالمي ألحق أضرارا بليبيا بشكل غير مباشر، إذ أن خفض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد.

وشدد على أن أولوية حكومته هي إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد.

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