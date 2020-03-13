شكري ولودريان يشددان على ضرورة مكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا

عقد وزير الخارجية المصرية سامح شكري جلسة مباحثات اليوم، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت عددا من القضايا الإقليمية ومن بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل.

كما شهدت المحادثات اتفاقا في الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ملف مكافحة الإرهاب ضمن الجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، والتعويل على دعم الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للدول التي تقوم برعاية الإرهاب وتقديم الدعم اللوجستي له، والتصدي لحركة المقاتلين الأجانب.

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