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السويحلي مهاجمًا “العدالة والبناء” : اعتبروا قتلى “الكرامة” شهداء وباركوا جرائم حفتر

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر 

نفى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، لقائه بـ”عون فرجاني”، في تونس، مؤكدًا أنه لا يعقد لقاءات في الخفاء ولا يبرم صفقات تحت الطاولات.

السويحلي ذكر في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “عبدالرحمن السويحلي لم يلتقي عون الفرجاني، فأنا لا أعقد لقاءات في الخفاء ولا أبرم صفقات تحت الطاولات، والمبادئ والثوابت لا تتجزأ بالنسبة لي”.

وتابع: “بإمكانكم سؤال حزب العدالة والبناء، فهم متخصصون في “إعادة التموضع” و “ركوب الموجة” وعقد الصفقات والمتاجرة بالتضحيات، فمنهم من اعتبر عملية الكرامة ذو هدف نبيل وقتلاها شهداء، ومنهم من بارك جرائم حفتر في الجنوب، فتصريحاتهم تأتي حسب ما تقتضيه الصفقة، وما صفقة أبوظبي عنا ببعيد”.

واختتم السويحلي: “‏محاولة افتراء أخرى، ستزيدنا إصرارًا على إعادة هذا الحزب لحجمه الحقيقي، كأمر ضروري لبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.

وكانت تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، عن لقاء عبدالرحمن السويحلي، بعون الفرجاني أحد أبرز قيادات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التونسية تونس، في إطار الاتفاق على بعض الأمور فيما يخص مستجدات الأوضاع في ليبيا.

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  • شهداء الجيش الوطنى شهداء رغم انف الخوان والمأجورين كلاب موزه واردوغان وبادلة قطعية من القرآن والسنة فهم يدافعون عن اموال واعراض وكرامة الشعب الليبى بينما انت وامثالك من عبيد السلطان يعيشون تحت اقدام المحتل وباعوا انفسهم للشيطان اردوغان الذى تخلى عنه فى تركيا اقرب المقربين منه فى الحزب من الكفاءات مثل مهندس الاقتصاد التركى على باباغان والرئيس السابق عبدالله غول ورئيس الوزراء السابق احمد اوغلوا ولم يبقى حول اردوغان الا حثالة المجتمع التركى من المنتفعين يدفعوا تركيا للتهلكة اتفوووووه عليك ياسحلية فانت من شر ماخلق منافق فى الدرك الاسفل من النار ومثل اى اخوانى يتنفس الكذب ويتنكر لاصله كنوع من التقية بعد ان طرده المشرى من مجلس الدولة !!!

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  • بنص حديث رسول الله من قتلوا على يد الخوارج تجار الدين فى الجنة والقذافى فى الجنة لان الله اراد له حسن الخاتمة مع صدام حسين وعبدالله صالح بينما زين العابدين بن على وحسنى مبارك ماتوا موتة طبيعية ولم بقتلوا على يد الخوارج
    .عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • واضح ان السويحلى ملحد على مذهب تميم ابن موزه ولا يفقه شئ فى الدين فهل يتصور وهو يخون وطنه وبجلب مرتزقة من سوريا ومحتل تركى ليقتل اهله وجيرانه شهيد وليس كلب من كلاب النار ياحمار اعتذر للحمار فهو افيد من هذا الكلب وحتى الكلب سيزعل فهو وفى اذا السويحلى صرصار ضار

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