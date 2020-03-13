وزارة التعليم تعلق الدراسة لمختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية تعليق الدراسة لمختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما.

الحكومة وفي بيان عاجل أوردته اليوم على صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن تعليق الدراسة جاء ضمن خطتها في مجابهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، وبناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها.

الحكومة أشارت إلى أن قرار التعليق جاء بعد مشاورات أجراها وزير التعليم فوزي بومريز، مع وزير الصحة سعد عقوب، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، وأن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصوله إلى ليبيا.

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