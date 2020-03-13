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لإنهاء الحرب في طرابلس .. باشاغا يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي  الحلول السياسية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتخي باشاغا اليوم الجمعة مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية، ونائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي ديفيد كوري .

حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، واستعراض آخر المستجدات حول العدوان على طرابلس، وإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الحرب الدائرة بضواحيها العاصمة منذ شهر أبريل من العام الماضي.

كوري نقل تحيات رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسن لباشاغا، مقدراً تعاون حكومة الوفاق مع الحكومة البريطانية، معربا عن أسى واستياء رئيس الوزراء على الوضع في ليبيا، جراء تدخل قوى أقليمية ودولية في الشأن الليبي والذي ساهم في زعزعة الاستقرار داخلها.

وشكر مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية حكومة الوفاق، وذلك على تعاونهم المستمر مع الحكومة البريطانية، مؤكدا على دعم وتعزيز التعاون الأمني مع ليبيا للقطاعات الأمنية من خلال وزارة الداخلية .

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  • عدوان الجيش الوطنى الليبى على مرتزقة من سوريا ومحتل تركى اى كذب وافتراء من هذا المجرم الاخوانى الحقير باشاغا الذى يسخر منه الجميع حتى اعداء ليبيا الذين يقابلوه طمعا فى نهب ثرواتها

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