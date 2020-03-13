بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية اليوم أن تشهد الأجواء طقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي يعمل على اعتدال الأجواء على المناطق الغربية.

وأوضحت النشرة الجوية الخاصة بـحالة الطقس في ليبيا أن تشمل المناطق الشرقية تدريجيا من مساء اليوم حيث تقل سرعة الرياح فتكون معتدلة إلى خفيفة وتميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا أثناء فترة الظهيرة هذا اليوم وتزداد يوم الغد حيث من المتوقع أن تسجل ظهر الغد مابين (26 – 30 ) مْ على المناطق الغربية وما بين (20 – 26 ) مْ على المناطق الشرقية.

وحذر المركز من احتمالية ظهور ضباب أخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من مصراته – زليطن إلى بني وليد وكذلك سهل بنغازي – الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.

تحذيرات بحرية

كما حذر المركز من ريح شرش قوي على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50 ) متر.

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