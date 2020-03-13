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العيساوي: أُجبِرنا على تخفيض ميزانية ليبيا بسبب إغلاق النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أن ليبيا خفضت ميزانية العام الجاري بمقدار الثلث بالمقارنة مع المقترح الذي تضمن ميزانية مقدارها 55 مليار دينار قبل أن يعتمد المجلس الرئاسي ميزانية قدرها 38.5 مليار دينار بسبب وقف تصدير وإنتاج النفط وانخفاض الأسعار العالمية.

وأشار العيساوي خلال تصريحات أدلى بها لوكالة “فرانس برس” إلى أن الميزانية الجديدة لن تكفي لإقامة مشروعات للتنمية بينها مستشفيات ومدارس.

وقال وزير الاقتصاد أن مؤسسات الدولة تبحث الآن عن مصادر أخرى للدخل بدلا عن النفط لضمان تمويل الخزانة العامة موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى نسبة نمو قدرها 6% العام الجاري قبل أن تتراجع بسبب وقف الإنتاج النفطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اذهب يا فاسد يا مجرم يا ذيوث يا حفير. مصيرك سجن بوسليم او الاعدام او التحييف باذن الله

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