العيساوي: أُجبِرنا على تخفيض ميزانية ليبيا بسبب إغلاق النفط

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أن ليبيا خفضت ميزانية العام الجاري بمقدار الثلث بالمقارنة مع المقترح الذي تضمن ميزانية مقدارها 55 مليار دينار قبل أن يعتمد المجلس الرئاسي ميزانية قدرها 38.5 مليار دينار بسبب وقف تصدير وإنتاج النفط وانخفاض الأسعار العالمية.

وأشار العيساوي خلال تصريحات أدلى بها لوكالة “فرانس برس” إلى أن الميزانية الجديدة لن تكفي لإقامة مشروعات للتنمية بينها مستشفيات ومدارس.

وقال وزير الاقتصاد أن مؤسسات الدولة تبحث الآن عن مصادر أخرى للدخل بدلا عن النفط لضمان تمويل الخزانة العامة موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى نسبة نمو قدرها 6% العام الجاري قبل أن تتراجع بسبب وقف الإنتاج النفطي.

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