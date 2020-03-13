جمعية الواحة للتراث والفنون بالقصير بهون تنظم احتفالية الزي الوطني (صور)

نظمت جمعية الواحة للتراث والفنون بمنطقة القصير بهون احتفالية بمناسبة الزي الوطني في ذكراه السادسة.. اشتملت الاحتفالية على عروض الازياء الشعبية الوطنية والحلي الى جانب اجنحة الصناعات التقليدية والسعفية والتمور والاكلات الشعبية .. كذلك الرقص والغناء الشعبي القديم للاطفال واهازيج ومناجاة لفصل الربيع بصحبة فرقة القصير للفنون الشعبية .. واستعرض الاطفال صبيان وبنات الزي الوطني الشعبي بنقوشة وتطريزه وخطوطه الزاهية المميزة .. كما ارتدى الرجال والنساء والشيوخ الزي الوطني الشعبي ابتهاجا بهذه المناسبة التي ترسخ القيم والترابط الاجتماعي لمكونات المجتمع الليبي .

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