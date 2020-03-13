ميناء بنغازي يستقبل 268 حاوية سلع وبضائع

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم سفينة نقل الحاويات «لينا أف» الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 268 حاوية تشمل سلعا وبضائع مختلفة.

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، دخلت أيضا الميناء، السفينة «أنجل ان» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10 آلاف طن من مادة الأسمنت «أكياس».

كما دخلت السفينة «سكاي فرنت شيب» الوكيل الملاحي لشركة الشرق للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3501 طن من مادة الأسمنت «أكياس».

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