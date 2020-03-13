“مالية الوفاق” تنتهي من إعداد كشوفات مرتبات شهر مارس

أكملت اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية في حكومة الوفاق كشوفات مرتبات شهر مارس لكافة العاملين في القطاعات العام.

ووفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم الجمعة فإن كافة الكشوفات ستُحال غدا السبت لإدارة الميزانية تمهيدا لإعداد التفويضات المالية وفقا لما يتماشى مع القانون وأحكامه.

وكانت وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري قد طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري مؤكدة في الوقت ذاته وجود غطاء مالي كافي.

وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها يوم الخميس فإن الإيرادات العامة بينها إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 9.800 مليارات دينار خلال يناير وفبراير الماضيين.

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