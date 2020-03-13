مسؤول بمطار بنينا الدولي ينفي إغلاق المطار بسبب اكتشاف حالة عليها أعراض فيروس كورونا

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – نفي مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة المنصوري اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، نافياً تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم يتم اكتشاف إي حالة إصابة بالفيروس.

وقال المنصوري في تصريحات اعلامية، إن المطار يعمل بشكل دوري وطبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إغلاقه.

وتابع أن المطار يعمل حتى الآن بشكل دوري وطبيعي في مغادرة واستقبال المسافرين عن طريق المنفذ.

وأضاف أن مصلحة الطيران المدني أصدرت منشورا تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بمنع استقبال العمالة و دخولها الأراضي الليبية كما جاء في المنشور، وأن ذلك لا يعني الليبين.

ونفى المصدر ما تم تداوله حول إغلاق مطار بنينا الدولي بسبب اكتشاف حالة عليها أعراض فيروس كورونا .

وحتى الآن لم تسجل ليبيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية تسجيل أي حالة اصابة حتى الآن. (وال – بنغازي)

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