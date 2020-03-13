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المحجوب: القوات المسلحة تصدت لمحاولة تقدم فاشلة لمليشيات الزاوية وغريان في الهيرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 مارس 2020 (وال) – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، العميد خالد المحجوب، إن مليشيات حكومة الوفاق حاولت التقدم في مناطق جنوب وغرب طرابلس، وإن وحدات الجيش تصدى لها.

وأوضح المحجوب في تصريح لموقع”العين الإخبارية”، الجمعة، أن اشتباكات اندلعت في محور الهيرة بعد محاولة فاشلة من قبل مليشيات مدينتي الزاوية وغريان للتقدم على تمركزات قوات الشعب المسلح، وأن القوات تصدت لهم وردت عليهم.

وتابع أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات ما بين قتلى وجرحى، وصل عدد منهم إلى مستشفى غريان. (وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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