العريبي: العطلة تشمل كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن العطلة تشمل كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، حسب تعليمات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله الثني وبالتشاور مع وزيري الصحة والتعليم.

وأوضح العريبي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن كل بلدية باعتبارها سلطة محلية وأجهزتها الأمنية يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وللتعامل مع من يخالف وفقاً للقانون. (وال – بنغازي)

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