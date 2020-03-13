النائب سعد امغيب: الكفرة مرشحة لتكون بوابة مرور كورونا إلى ليبيا

الكفرة 13 مارس 2020 (وال) – حذر عضو مجلس النواب، النائب سعيد امغيب، من تفشي فيروس كورونا في ليبيا، بعد إعلان السودان عن أول حالة وفاة بسبب مرض كورونا.

وقال “إذا المرض وصل إلى تشاد والنيجر أيضاً، الأمر خطير وفي أي لحظة سوف يصلنا هنا في الكفرة هذا الوباء الفتاك بفضل أبناؤنا المهربين الذين لايهمهم إلا جمع المال وبأي شكل كان حل هو أم حرام، كذلك بسبب غياب المسؤول المكلف بحماية الحدود ومكافحة التهريب”.

أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة “يا أهلي في مدينة الكفرة الغالية انتبهوا فهذا المرض الخطير لا يفرق بين كبير او صغير او غني وفقير المسؤولية تضامنية وعلى عاتق الجميع تقع وإلا ستكون هنالك كارثة لاسمح الله اذا وصل هذا الوباء الينا وهو ليس ببعيد ، لذلك هنالك خطوات يجب ان تتخذ لتفادي هذا المرض بقدر المستطاع قبل ان تحل بيننا مصيبة لن نستطيع دفعها لا سمح الله”.

وتابع: “الخطوة الأولى يجب عقد اجتماع عاجل يظم الاخوة في مكتب الأوقاف والتعليم الكفرة و السيد أمر المنطقة العسكرية الكفرة و آمر كتيبة سبل السلام والسادة رئيس واعضاء المجلس التسييري الكفرة والأخوة رئيس واعضاء مجلس الحكماء بالمدينة والاخ مدير مديرية امن الكفرة والأخ مراقب قطاع الصحة يكون موضوع هذا الاجتماع بند واحد وهو إيقاف التهريب والتبليغ عن كل مهرب مازال يعمل على تهريب البشر من اتشاد والسودان و رفع الغطاء الاجتماعي عنه وتفويض ومساندة الجيش وكل الكتائب التابعة له في مطاردة المهربين واعتقالهم ومصادرة سياراتهم”.

واختتم: “الخطوة الثانية تكليف مكتب الأوقاف والتعليم بالتوعية عن خطورة هذا المرض الخطير من خلال المدارس و المساجد في خطب الجمعة وتبيين خطر وحرمة التهريب، أما الخطوة الثالثة العمل على تخصيص مستشفي يجهز للحجر الطبي في حالة وجود اي حالة اشتباه بالمرض، والخطوة الرابعة تشكيل لجنة لمواجهة هذا الخطر الداهم يوفر لها الدعم المادي والمعنوي اللازمين” . (وال – الكفرة)

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