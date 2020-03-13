محذرا السراج..المدني: لن نصمت إذا تم تعيين قرقاب رئيسا لمؤسسة الاستثمار

طالب الناطق باسم قوات بركان الغضب عبد المالك المدني، رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة الاستثمار بعدم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب، رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال المدني، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، “لكي لا تضيع تضحيات الرجال بالثبات، لأننا لن نقف صامتين إزاء محاولة تنصيب فيصل قرقاب على رأس أكبر مؤسسة استثمارية في ليبيا، متهما قرقاب بالفساد.

ويعقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الأحد المقبل اجتماعا يضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيريْ الاقتصاد والتخطيط وذلك لتكليف رئيس جديد لمؤسسة الاستثمار بديلا عن الرئيس الحالي للمؤسسة “علي محمود”.