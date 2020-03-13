معالي وزير الصحة يوجه القطاع الصحي الليبي برفع حالة الطوارئ تحسباً لأي طارئ

البيضاء 13 مارس 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع برفع درجة التأهب القسوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية والمتابعة الصحية على مدار الساعة.

وشدد معالي الوزير على جميع المستشفيات وفروع جهاز الاسعاف والطواري بالبلاد بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء الوطن والواجب في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في المستشفيات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد، مؤكداً على أن تاخذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

ودعا الوزير الجميع بالتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020م . (وال – البيضاء)

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