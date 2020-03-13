الحكومة الليبية تؤكد خلو ليبيا من كورونا تماما

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – أكدت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها فيما يخص تعليق الدراسة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، إضافة إلى إغلاق المقاهي، ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا، يأتي ضمن خطة الطوارئ الصحية لمنع وصول المرض إلى ليبيا.

وجددت الحكومة الليبية تأكيدها عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنها تسيطر على الأوضاع من خلال مراكز التنبؤ المبكر بالمرض ورصده في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، إضافة إلى الاستعدادات الجارية في مختلف المراكز الطبية فيما يتعلق بالحجر الصحي في حال اكتشاف أية حالة مصابة.

ودعت الحكومة المواطنين بالامتناع عن السفر لأية دولة ظهر فيها المرض، كما دعت إلى تجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض من خلال لباس الواقيات الطبية (الكمامات) والمحافظة على النظافة والتعقيم قدر الإمكان.

وطالبت الحكومة رعاياها في الدول التي أعلنت وصول المرض إليها اتباع كافة تعليمات السلامة المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الطبية في تلك الدول. (وال – بنغازي)

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