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قنونو: هذه هي التطورات العسكرية في محاور طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، إن قوات الوفاق تعاملت مع محاولة تقدم للجيش الليبي في محور الرملة.

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الجمعة، تابع قنونو: “استطاعت قواتنا التعامل مع الهجوم، فردت على مصادر النيران ودمرت 4 آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 شخصا، وفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”

وأضاف قنونو، أن قوات الوفاق قبضت على أحد أفراد الجيش الليبي في محور الرملة، حيث اعترف بوصول 35 آلية مسلحة من مرزق خلال الأيام الماضية دعما لقوات الجيش الليبي في طرابلس.

وأكمل: “تعاملت قواتنا مع مصادر النيران في محوري عين زارة والمطبات”، مشيرا إلى أنهم قتلوا 10 من أفراد الجيش الليبي، وفق المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الجيش يقول في الحقائق لانهم منتصرين والمليشيات يقولون في الكذب لأنهم مهزومين وخير دليل علي كذبهم أستمعوا الي هذا السفيه قنونو وستدركون أنه كذاب أشر بعد شويه سيقول أبدنا قوات الجيش علي بكرة أبيهم باشا آغا وعد مؤيدينه بأن يوم 4/4/2020 سوف يحتفل في الجغبوب والوقت المتبقي علي 4/4/2020 لم يعد كثيرا وسبقه الي هذه الكذبه مصطفي الشركسي احد قادة مليشيات أرهاب بنغازي حيث قال في عيد الفطر القادم سوف نصلوا صلاة العيد في ساحة محكمة بنغازي وفاتن عيد فطر وراء عيد فطر والنتيجه هي ان الكذب بلاش وكل مليشياوي فرقطاوي صخيراوي بإمكانه يكذب حلي راحته

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  • قنوتو له سوابق عديدة فى الكذب تجعل الجميع يسخروا منه فهو من قال من قبل انهم اسقطوا مسيرة للجيش الوطنى واتضح انها مسيرة ايطالية اسقطها الجيش الوطنى واعترفت ايطاليا بذلك وهو من قال ان المليشيات تسيطر على حقل الفيل بعد ان سحقهم الجيش بطير ابابيل وجعلهم كعصف مأكول اما ما يقوله الجيش من صدق فتدعمه الادلة والحقائق على الارض فبعد قصف منظومة الدفاع الجوى بمصراطة داخل القاعدة الجوية وتدمير رادرارت هناك معنى ذلك ان نسور الجو قادرون على الوصول لاى مكان بدليل تنظيم منظومة ظنت المليشيات انها تحميها واصبح اسقاط طائرات تركيا المسيرة شئ عادى مثل اسقاط اى عصفور والجيش يستخدم نفس الاسلوب منذ عام واتوقع تحرير طرابلس بالكامل فى يوم 4 / 4 القادم ذكرى مرور عام على انطلاق معركة طوفان الكرامة وبعد ان يستنزف الجيش الوطنى الاتراك والمرتزقة ويدمر مخازن الاسلحة ومع اغلاق النفط وشح الموارد النفطية وتغطية كورونا على الاحداث العالمية ومع عزلة دول العالم عن بعضها فان الوقت مناسب لتحرير طرابلس وفرصة ذهبية ومنحة من الله عز وجل للجيش الوطنى فدول العالم الكبرى تعانى من الكورونا عدا روسيا !!!!

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