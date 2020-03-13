قنونو: هذه هي التطورات العسكرية في محاور طرابلس

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، إن قوات الوفاق تعاملت مع محاولة تقدم للجيش الليبي في محور الرملة.

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الجمعة، تابع قنونو: “استطاعت قواتنا التعامل مع الهجوم، فردت على مصادر النيران ودمرت 4 آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 شخصا، وفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”

وأضاف قنونو، أن قوات الوفاق قبضت على أحد أفراد الجيش الليبي في محور الرملة، حيث اعترف بوصول 35 آلية مسلحة من مرزق خلال الأيام الماضية دعما لقوات الجيش الليبي في طرابلس.

وأكمل: “تعاملت قواتنا مع مصادر النيران في محوري عين زارة والمطبات”، مشيرا إلى أنهم قتلوا 10 من أفراد الجيش الليبي، وفق المنشور.