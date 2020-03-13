المشري: لا توجد ضمانات بتنفيذ الاتفاقات الجديدة في برلين وجنيف

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال المشري، إن “المبادرات والمؤتمرات الدولية لا يمكن أن تجد حلا للأزمة الليبية أكثر مما هو موجود بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”، مضيفا، أن ليبيا ليست بحاجة إلى مبادرات سياسية.

وتابع المشري، خلال ندوة أعقبت اللقاء”ربما تكون هناك مبادرات تتعلق بالمصالحة، وتتوفر على خارطة طريق واضحة تهدف إلى احترام الاتفاق السياسي للصخيرات، وتنظيم استفتاء على الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ أي مبادرات أو اتفاقات جديدة، سواء ببرلين أو بجنيف، متابعا “الجهود الدولية أو حتى الفردية من بعض الدول لا تساعد في حل الأزمة الليبية، بل تزيدها تعقيدا”.