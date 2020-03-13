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المشري: لا توجد ضمانات بتنفيذ الاتفاقات الجديدة في برلين وجنيف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس مجلس الدولة خالد المشري. 

 وقال المشري،  إن “المبادرات والمؤتمرات الدولية لا يمكن أن تجد حلا للأزمة الليبية أكثر مما هو موجود بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”، مضيفا، أن ليبيا ليست بحاجة إلى مبادرات سياسية.

وتابع المشري، خلال ندوة أعقبت اللقاء”ربما تكون هناك مبادرات تتعلق بالمصالحة، وتتوفر على خارطة طريق واضحة تهدف إلى احترام الاتفاق السياسي للصخيرات، وتنظيم استفتاء على الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ أي مبادرات أو اتفاقات جديدة، سواء ببرلين أو بجنيف، متابعا “الجهود الدولية أو حتى الفردية من بعض الدول لا تساعد في حل الأزمة الليبية، بل تزيدها تعقيدا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • – عن اي ضمانات تتحدث حكومة عملاء فرنسا في الشرق …؟!!
    انتم تقتلون الناس الأبرياء باسلحة وطيران حربي وبطريقة جبانة ومعلومات كاذبة – وتتحدثون عن ضمانات ..!!! ….
    – لن تحكموا ليبيا – ولا تحلموا بالدستور والكلام الفارغ ،،،
    أعضاء برلمانيين سكارى وماهم بسكارى …يتقاتلون فيما بينهم في كل اجتماع ..!!! ويفكرون في حكم ليبيا بمسودة تافهة يسمونها دستور …؟!!! …
    يجب على الشعب الليبي الانتباه آلو أرزاقهم وموارد بلادهم واعلامهم وثقافتهم ودينهم ونستقبل ابناءهم ولا يتركوها لهولاء … الذين يراءون ويمنعون الماعون …
    الشعب الليبي يستطيع تغيير هذه الحكومات المستنزفة والتي طبعا الغدر والاستعانة بالمرتزقة مقابل الأموال وتحاول حماية انفسهم بالغرب الأجنبي .
    لا نرفض التبادل الدولي ولمن في خدود الاحترام وعدم التحيّز ودعم أطراف لمحاربة أطراف اخرى –
    فلا تكرروا الخطا مرتين …. مرة عندما خسرتم النظام الجماهيري ونظام التنمية الذي كان سيستفيد من الجميع / بعنهجيتكم هجومكم الغير مبرر في 2911 ومرة اخرى الان بدعم مجرمي الحرب والهاربين من السجون الذين يضنون انفسهم ضباط في الجيش الوهمي .
    – فالقران الكريم هو شريعة المحتمع الليبي ومؤسساته والقانون التشريعي هو من سيقوم بالرقابة والمتابعة ولله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .
    يفعلون ما يقولون حفاظا على عهودهم .

    رد

  • – عن اي ضمانات تتحدث حكومة عملاء فرنسا في الشرق …؟!!
    انتم تقتلون الناس الأبرياء باسلحة وطيران حربي وبطريقة جبانة ومعلومات كاذبة وتتحدثون عن ضمانات ..!!! ….
    – لن تحكموا ليبيا – ولا تحلموا بالدستور والكلام الفارغ ،،،
    أعضاء برلمانيين سكارى وماهم بسكارى …يتقاتلون فيما بينهم في كل اجتماع ..!!! ويفكرون في حكم ليبيا بمسودة تافهة يسمونها دستور …؟!!! …
    يجب على الشعب الليبي الانتباه آلى أرزاقهم وموارد بلادهم واعلامهم وثقافتهم ودينهم مستقبل ابناءهم ولا يتركوها لهولاء … الذين يراءون ويمنعون الماعون …
    – الشعب الليبي يستطيع تغيير هذه الحكومات المستنزفة والتي طبعا الغدر والخيانة والاستعانة بالمرتزقة مقابل الأموال وتحاول حماية انفسهم بالغرب الأجنبي .
    – الحكومة الشرعية المدنية المعترف بها لا ترفض التبادل الدولي ولكن في حدود الاحترام وعدم التحيّز ودعم أطراف لمحاربة أطراف اخرى – او التحيّز لاحزاب معينة سواء إسلامية او احزاب متطرفة او محتكرة . تعمل للصالح الشخصي – ليبيا ليست لقمة ساءغة في اجتماعاتكم – فتاخذكم العزة بالاثم …!!!
    – فلا تكرروا الخطا مرتين …. مرة عندما خسرتم النظام الجماهيري ونظام التنمية الذي كان سيستفيد منه الجميع / بعنهجيتكم هجومكم الغير مبرر في2011 – ومرة اخر الان بدعم مجرمي الحرب والهاربين من السجون الذين يضنون انفسهم ضباط في الجيش الوهمي .!
    – فالقران الكريم هو شريعة المجتمع الليبي ومؤسساته والقانون التشريعي هو من سيقوم بالرقابة والمتابعة ولله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .
    يفعلون ما يقولون حفاظا على عهودهم.

    رد