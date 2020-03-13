تعرف على حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا

بنغازي-العنوان

أكدت الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، أن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما اتخذته من إجراءات احترازية الهدف منه منع وصول المرض إلى ليبيا.

وقررت الحكومة وضع خطة طوارئ صحية لتفادي وصول الفيروس إلى ليبيا، والتي من بينها تعليق الدراسة لـ15 يومًا بجميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إغلاق المقاهي، ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا.

تؤكد الحكومة السيطرة على الأوضاع من خلال مراكز التنبؤ المبكر بالمرض ورصده في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، إضافة إلى الاستعدادات الجارية في مختلف المراكز الطبية فيما يتعلق بالحجر الصحي في حال اكتشاف أية حالة مصابة.

ودعت الحكومة المواطنين بالامتناع عن السفر لأية دولة ظهر فيها المرض، كما تدعو إلى تجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض من خلال لباس الواقيات الطبية (الكمامات) والمحافظة على النظافة والتعقيم قدر الإمكان.

كما دعت الحكومة رعايا دولة ليبيا في الدول التي أعلنت وصول المرض إليها اتباع كافة تعليمات السلامة المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الطبية في تلك الدول.

وشددت الحكومة على ضرورة تعاون الجميع في أية تعليمات متعلقة بالسلامة تصدر عن الحكومة أو جهاتها خاصة فيما يتعلق بالكشف في مناطق الحجر الصحي بالمنافذ.