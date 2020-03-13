“بلدي سبها” يقرر إغلاق مقاهي “الشيشة” حتى إشعار آخر

أصدر المجلس البلدي سبها، الجمعة، تعليماته بإقفال كافة مقاهي “الشيشة” اعتباراً من يوم الأحد القادم حتى إشعار آخر.

وأوضح المجلس البلدي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب المجلس البلدي سبها كافة الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بوضع القرار طور التنفيذ والالتزام بتنفيذه في الموعد المحدد، وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف القرار أو يعطل تنفيذه.

وكان وزير داخلية الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، قد وجه تعليماته بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ”الشيشة” تحسباً لانتشار فيروس كورونا الذي تفشى في دول الجوار.

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