عقوب يوصي بمنع التجمعات وتجنب المصافحة للوقاية من كورونا

دعا وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، إضافة إلى تجنب المصافحة، لأنها من أكثر أسباب انتقال عدوى فايروس كورونا، مطالبا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

وأوضح عقوب، أن ليبيا خاليه تماما من فيروس كورونا، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر و خاصة بعد إصابة أكثر من 90 دولة ومنها دول شرق المتوسط ودول الحدود.

وأكد وزير الصحة، أن الإلتزام بالإبتعاد عن التجمعات، يساعد في عدم انتشار الفيروس، وشدد على مراعاة تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين تعدّ أكبر سبب في نقل العدوى، مؤكدا أن الخروج للتجمعات ينبغي له أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، وداعيا أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.

ونصح وزير الصحة في الحكومة الليبية، بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ودعا عقوب، لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، بهدف التأكد من عدم ظهور عوارض مرضية عليهم طيلة فترة حضانة الفيروس وتسلم لمكتب الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة، عند شعورهم بأعراض الفيرس بعد وصولهم، ضرورة مراجعة السلطات الصحية للمتابعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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