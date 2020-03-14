نشطاء مواقع التواصل في ليبيا يُطلقون مبادراتهم وأفكارهم لمواجهة كورونا

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، هاشتاق #التجمعات_ناقلة_للمرض، في محاولة منهم، لتوعية المجتمع عبر الوقاية من فيروس كورونا.

ولم يتوقف الأمر عند إطلاق الهاشتاق، بل بإطلاق صفحات ومجموعات خاصة، على الفيسبوك، منها صفحة ” Care LY” التي أوضحت في أول منشوراتها: “سنعمل على نشر التوعية بلغة بسيطة قريبة من قلوبكم نحن نهتم لأجلكم، ونتمنى أن تكونو بصحة وسلامة دائمة”.

ويليها المجموعة الخاصة ” مجموعة الدعم المجتمعي لمكافحة وباء Covid-19″ التي أُطلقت قبل أيام، على الفيسبوك، تهدف بالدرجة الأولى على نشر الأخبار ونشرات الوقاية من كورونا.

ويعمل بعض الأطباء والمهتمين بالصحة العامة، في ليبيا، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل، على إبداء النصائح للمجتمع، تزامنا مع النشرات الوقائية التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارتي الصحة في حكومة الوفاق والحكومة الليبية.

وتزامنا مع ملف انتشار فيروس كورونا، في دول جوار ليبيا، اعتمد بعض النشطاء على كسر حالة الهلع والخوف التي يعيشها بعض الناس، عبر نشر القفشات والصور المضحكة عن فيروس كورونا، في محاولة منهم للدعم المعنوي والنفسي، مع الحرص التام بإجرءات الوقاية المطلوبة.

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