بوالخطابية يصدر تعليمات بإغلاق المطاعم والمقاهي في طبرق

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليمات عاجلة، بإغلاق المطاعم والمقاهي الشعبية بالمدينة، وطالب جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية تطبيق التعليمات منذ صباح اليوم السبت.

وحذر بوالخطابية، أصحاب محلات بيع اللحوم، بضرورة تغطية اللحوم وعدم عرضها خارج المحلات، مضيفا أنه سيتم مصادرة اللحوم المخالفة لهذه التعليمات.

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، من كل البلديات المجاورة، مراقبة الهجرة ومنعها، من دخول ليبيا، نظرا لتهديدها على صحة المواطنين، في ظل غياب الرقابة.

وحمّل بوالخطابية، المسؤولية للمسؤولين ورجال الأمن المتهاونين، في أعمالهم، مطالبا بضرورة آداء الأعمال والمهام المنوطة بهم.

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