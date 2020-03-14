اخبار ليبيا الان

بوالخطابية يصدر تعليمات بإغلاق المطاعم والمقاهي في طبرق

تم النشر منذُ 45 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليمات عاجلة، بإغلاق المطاعم والمقاهي الشعبية بالمدينة، وطالب جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية تطبيق التعليمات منذ صباح اليوم السبت.

وحذر بوالخطابية، أصحاب محلات بيع اللحوم، بضرورة تغطية اللحوم وعدم عرضها خارج المحلات، مضيفا أنه سيتم مصادرة اللحوم المخالفة لهذه التعليمات.

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، من كل البلديات المجاورة، مراقبة الهجرة ومنعها، من دخول ليبيا، نظرا لتهديدها على صحة المواطنين، في ظل غياب الرقابة.

وحمّل بوالخطابية، المسؤولية للمسؤولين ورجال الأمن المتهاونين، في أعمالهم، مطالبا بضرورة آداء الأعمال والمهام المنوطة بهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك