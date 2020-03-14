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المحجوب: نتوقّع انتهاء معركة طرابلس في “رمضان”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجّح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب انتهاء معركة طرابلس بحلول شهر رمضان القادم، وفقاً للتوقعات الأولية.

وشدد المحجوب في تصريحات لصحيفة الوطن على تمسك الجيش الوطني بشرط تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، مؤكداً أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية أو اقتصادية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي خلال حديثه على أن القيادة العامة للجيش الوطني لن تتخلى عن شرطها الأساسي لإنهاء معركة تحرير طرابلس، وستسعى لتحقيقه سواء بالسياسة أو بالقوة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • غير الكذب من عندكم شي يالمحجوب ضياعتوا الدولة وخششتوها في بعضها اماطلة من اجل مكاسب سياسية شباب من نفس البلد ومن نفس الدين هلكتوهم في حرب لانكم عرفينهم في حاجة للفلوس ضاعن اعمار الناس خاصة الشباب يوم واللي بعده تغذوا في الناس بالاماني مرة ساعة الصفر ومرة قلب العاصمة على بعد 5 كيلو ومرة الحسم قريب وفي رمضان اتقوا الله في الفتنة اللي كبرتوها انتم وصياع الرئاسي

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  • الى الخروف صاحب التعليق رقم1 الجيش الوطنى يدافع عن كرامة وشيادة الشعب الليبى ويحارب الاخوان خوارج العصر وهم اولى بالله منهم ومن يقتل من الجيش الوطنى او يقتل الخوارج فهو فى الجنة وينال اعظم الجزاء لانه يحارب شر خلق الله طبقا لحديث رسول الله
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • ماذا يقول الاخوان المفلسين عندما يقفوا امام الواحد القهار وهم يتنفسون الكذب بينما الجيش الوطنى يتعامل بصدق وامانة وحريص على حياة المواطنين فلو كات يريد تنفيذ ساعة الصفر باى ثمن لدخل قلب طرابلس بسهولة ولكن على انقاضها وارض محروقة لكنه فضل جر المليشيات الى مصيدة بعيدا عن السكان وبعد ضعف المليشيات استعانوا بمرتزقة من سوريا وجارى الان سحقهم خارج المناطق السكنية وتدمير مخازن الاسلحة يتم تحرير طرابلس باقل خسائر انه خلق الاسلام للمشير المنتصر بالله خليفة حفتر وهذا سبب انتصاره فى كل المعارك على الخوان فالله من نصره على شر خلق الله فى درنة وبنغازى والجنوب والان فى طرابلس موتوا بغيظكم ايها الخوان فانتم من المغضوب عليهم والضالين وكلاب النار

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