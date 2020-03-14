امغيب: المُبادرة الأفريقية لن تُنهي أزمة ليبيا

شكك عضو مجلس النواب، سعد امغيب، في قدرة مؤتمر المصالحة الذي دعا له الاتحاد الأفريقي على إنهاء الأزمة الحاصلة في ليبيا.

وقال امغيب أن أزمة ليبيا ستنتهي بتحرير الجيش الوطني للعاصمة طرابلس، مؤكداً أن الأزمة التي تعيشها ليبيا الآن أمنية وليست سياسية أو عرقية، ما يعني أن المصالحة ليست حلاً.

وتوقع امغيب في نصريحات لـ”العين الإخبارية” فشل المؤتمر كسابقاته من المبادرات الدولية التي بُنيب على أساس بعيد جداً عن صلب الأزمة الليبية.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى اجتماعات القبائل الليبية وإعلان دعمها لمعركة الجيش الوطني في طرابلس، موضحاً أن قرارهم جاء بسبب إدراكهم لطبيعة الأزمة في ليبيا ويقينهم بأن لا حل لها إلا بتحرير العاصمة.

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