الخارجية المغربية: تعدد المبادرات لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بل يساهم بتشتيت الجهود

ليبيا – قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس الجمعة إن تعدد المبادرات لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية وإنما يساهم بتشتيت الجهود.

بوريطة أوضح خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري في العاصمة الرباط وفقاً لموقع”إرم نيوز” أن المغرب يعتبر أن التدخلات الخارجية غير قادرة على المساهمة بحل هذه المشكلة، مؤكداً أن المملكة تؤمن بقدرة الليبيين على إيجاد حل لهذه الأزمة.

وأضاف أن المغرب ليس لديه أي أجندة أو مبادرة أو حل لليبيا لأن المملكة تحدوها قناعة بأن المقاربة الواجب اعتمادها إزاء الأزمة الليبية يجب أن تستند إلى انخراط الليبيين أنفسهم من خلال المؤسسات التي تم إحداثها في الاتفاق السياسي.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعتبر بأن الحل العسكري للأزمة الليبية هو حل غير عملي، مشدداً على أن المملكة مستعدة لمواكبة أي خطوة بناءة تأتي من الليبيين قائمة على الحوار والحلول السياسية وتغليب مصلحة الشعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية