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بالفيديو.. القنصلية الليبية في ميلانو تتواصل مع رعاياها بشأن كورونا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن القنصلية العامة بميلانو تتواصل مع أفراد الجالية الليبية للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدات اللازمة في ظل ما تشهده إيطاليا بصفة عامة وإقليم لامبارديا بصفة خاصة من تفش لفايروس كورونا.

وأكد القنصل الليبي في ميلانو سالم جموم أن هذا الإجراء يأتي لتوعية الجالية الليبية في إيطاليا وتقديم الإرشادات والمستلزمات الطبية المتمثلة في كمامات الفم ومعقمات اليدين والقفازات للمساهمة في الوقاية من الفايروس موضحا أن حملة اليوم شملت عدة مدن في الشمال الإيطاليبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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