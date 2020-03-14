من مسلاته..مقتل أحد قيادات قوات الوفاق ورفيقه في المعارك ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع مقتل أحد قيادات قوات الوفاق المدعو عثمان حسن جحا ورفيقه ميلاد غيث عبدالصمد خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور طريق المطار مساء أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن جحا من مواليد 1964 ومن سكان مدينة مسلاتة بالقرب من مسجد الشوري ومتزوج، مهنته السابقة معلم تاريخ ومنها تم تكليفه نائب مدير لثانوية القيزاني.

وأضاف المصدر أن جحا مناصر لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة “سابقا”، وداعما لمجالس الشورى ببنغازي و درنة و إجدابيا ورافضا ومحرضًا ضد القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن المعني شارك في عملية “فجر ليبيا” وأصيب خلالها في العام 2014، والتحق بصفوف قوات الوفاق منذ 4 أبريل 2019 للقتال ضد القوات المسلحة.

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